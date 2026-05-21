Focuri de armă și urmărire la Straja după un bărbat condamnat la închisoare. La venirea poliției el a sărit pe geam fugind spre pădure

Polițiștii din Vicovu de Sus au imobilizat și încătușat, miercuri, 20 mai 2026, un bărbat din comuna Straja, condamnat definitiv la 1 an și 5 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Bărbatul a încercat să scape sărind pe geam și fugind spre o zonă împădurită, ignorând somațiile polițiștilor.

Potrivit informațiilor, la data de 9 ianuarie 2026, Judecătoria Rădăuți a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii. Bărbatul, de 55 de ani, s-a întors recent din străinătate și se afla la domiciliu.

În jurul orei 6:30, polițiștii s-au prezentat la locuința acestuia pentru a-l ridica. Bărbatul a sărit pe unul dintre geamuri și a fugit spre o zonă împădurită. Agenții au pornit imediat în urmărire, efectuând somațiile legale. După somația „Poliția, stai că trag!”, bărbatul a continuat să fugă, motiv pentru care un polițist a tras un foc de avertisment în plan vertical.

După aproximativ 400 de metri de urmărire, bărbatul a fost ajuns din urmă, imobilizat și încătușat.

Acesta a fost condus la sediul Poliției Orașului Vicovu de Sus și a fost escortat la Penitenciarul Botoșani, unde va executa pedeapsa.