Focuri de armă și urmărire la Straja după un bărbat condamnat la închisoare. La venirea poliției el a sărit pe geam fugind spre pădure


Polițiștii din Vicovu de Sus au imobilizat și încătușat, miercuri, 20 mai 2026, un bărbat din comuna Straja, condamnat definitiv la 1 an și 5 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Bărbatul a încercat să scape sărind pe geam și fugind spre o zonă împădurită, ignorând somațiile polițiștilor.

Potrivit informațiilor, la data de 9 ianuarie 2026, Judecătoria Rădăuți a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii. Bărbatul, de 55 de ani, s-a întors recent din străinătate și se afla la domiciliu.

În jurul orei 6:30, polițiștii s-au prezentat la locuința acestuia pentru a-l ridica. Bărbatul a sărit pe unul dintre geamuri și a fugit spre o zonă împădurită. Agenții au pornit imediat în urmărire, efectuând somațiile legale. După somația „Poliția, stai că trag!”, bărbatul a continuat să fugă, motiv pentru care un polițist a tras un foc de avertisment în plan vertical.

După aproximativ 400 de metri de urmărire, bărbatul a fost ajuns din urmă, imobilizat și încătușat.

Acesta a fost condus la sediul Poliției Orașului Vicovu de Sus și a fost escortat la Penitenciarul Botoșani, unde va executa pedeapsa.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
