Tânăr din Ciprian Porumbescu cu permisul retras medical, prins la volan în Suceava. E cercetat penal și a fost amendat cu 4050 de lei pentru că avea I.T.P. expirat de două luni

Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică – Poliția Municipiului Suceava au depistat, miercuri, 20 mai 2026, un șofer care circula cu permisul de conducere retras medical și cu I.T.P.-ul expirat de aproape două luni.

Incidentul a avut loc în jurul orei 11:00, pe strada Narciselor, în apropierea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară nr. 3. Echipajul de poliție a oprit un autoturism Volkswagen după ce a constatat, prin interogarea bazei de date, că acesta ar avea I.T.P.-ul expirat.

La volan a fost identificat un bărbat de 33 de ani, din comuna Ciprian Porumbescu. Acesta nu avea asupra sa cartea de identitate și permisul de conducere. Verificările în baza de date au arătat că permisul său este retras medical, iar I.T.P.-ul autoturismului era expirat din data de 21 martie 2026.

Bărbatul a declarat că permisul i-a fost reținut anterior de polițiștii din Fălticeni, pe 1 aprilie 2026, pentru aceeași faptă.

Șoferul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Suceava, unde s-a întocmit proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice având permisul de conducere retras.

De asemenea, bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.050 lei pentru conducerea unui autovehicul cu I.T.P.-ul expirat. Testul cu etilotestul a fost negativ.