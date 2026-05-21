Bărbat din Frasin, reținut în arest după ce a condus fără permis o autoutilitară cu numere provizorii false  expirate

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 55 de ani din orașul Frasin, cercetat pentru conducere fără permis, cu număr de înmatriculare fals și pe un autovehicul neînmatriculat.

Incidentul a avut loc miercuri, 20 mai 2026, în jurul orei 17:17, pe strada Bisericii din orașul Frasin. Echipajul de poliție a oprit pentru control o autoutilitară marca Daimler Chrysler, care circula cu numere de înmatriculare provizorii.

La volan a fost identificat un bărbat de 55 de ani, care a declarat că nu are asupra sa documentele personale și ale vehiculului. Verificările în bazele de date au relevat că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie.

În plus, numerele provizorii montate pe autoutilitară fuseseră atribuite unui alt autoturism (Jeep Wrangler) și expiraseră încă din 14 ianuarie 2026.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore, începând cu ora 21:30, pe 20 mai. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni, respectiv Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere (art. 335 alin. 1 Cod Penal), conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat (art. 334 alin. 1 Cod Penal) și Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare (art. 334 alin. 2 Cod Penal)

Bărbatul urmează să fie prezentat procurorului de caz în cursul zilei de 21 mai 2026 pentru dispunerea măsurilor legale.