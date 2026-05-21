Două autoturisme ridicate de polițiștii suceveni într-un dosar cu tombole ilegale organizate pe rețele sociale la Mălini și Slatina

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au indisponibilizat două autoturisme în valoare totală de aproximativ 21.000 de euro, în cadrul unui dosar penal privind organizarea de tombole ilegale.

Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, la data de 20 mai 2026, au fost efectuate 4 percheziții domiciliare pe raza județului, în baza unui mandat emis de Judecătoria Fălticeni. Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 9 – 26 aprilie 2026, doi bărbați din comunele Mălini și Slatina ar fi organizat pe o rețea de socializare tombole ilegale, fără licență sau autorizație de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

La 23 aprilie, unul dintre bărbați ar fi organizat o tombolă cu 310 participanți , la care un bilet costa 200 lei . Premiul promis: un autoturism tip SUV.

, la care un bilet costa . Premiul promis: un autoturism tip SUV. La 26 aprilie, celălalt bărbat ar fi organizat o altă tombolă cu 170 participanți, bilet la 150 lei, premiul fiind, de asemenea, un autoturism.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat înscrisuri, telefoane mobile și cele două autoturisme care constituiau „premiile” tombolelor.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de desfășurare fără licență a activităților din domeniul jocurilor de noroc, faptă prevăzută și pedepsită de Legea 77/2009.

Polițiștii atrag atenția că organizarea de tombole, loterii sau alte jocuri de noroc fără autorizație ONJN constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Participanții la astfel de acțiuni riscă să devină victime ale fraudelor, pierzând bani sau date personale.

Recomandările poliției:

Verificați dacă organizatorul deține licență ONJN.

Evitați participarea la tombole promovate pe rețelele sociale fără date clare de identificare.

Nu efectuați plăți către persoane fizice sau platforme neautorizate.

Acțiunile de combatere a jocurilor de noroc ilegale rămân o prioritate pe linia criminalității economice.