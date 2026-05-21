Barometrul INSCOP: 4 din 10 români vor alegeri parlamentare anticipate pentru ieșirea din criza politică

Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XI-a (realizat în perioada 11-14 mai 2026), 41% dintre români consideră că organizarea de alegeri parlamentare anticipate ar fi cea mai bună soluție pentru depășirea actualei crize politice, în timp ce peste jumătate (50,7%) optează pentru formarea unui nou guvern în jurul partidelor reprezentate în Parlament.

Sondajul relevă o societate profund divizată în privința soluțiilor de ieșire din impasul politic. În timp ce majoritatea votanților PSD, PNL și USR susțin formarea unui nou guvern, votanții AUR sunt majoritari în favoarea alegerilor anticipate.

Direcția strategică a României

În ceea ce privește orientarea externă, 65,6% dintre respondenți consideră că viitorul guvern ar trebui să continue direcția pro-europeană și pro-occidentală, în timp ce 26,2% sunt de părere contrarie. Ponderea non-răspunsurilor este de 8,2%.

Analiza pe segmente arată că susținerea pentru continuarea direcției pro-europene este foarte ridicată în rândul votanților PNL (95%), USR (89%) și PSD (74%). În schimb, printre votanții AUR, 42% nu susțin continuarea acestei direcții.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research, a comentat: „În acest moment, nu se conturează o majoritate critică în favoarea alegerilor anticipate. Două treimi dintre români își doresc continuarea direcției pro-europene/pro-occidentale, însă un sfert din populație (26%) consideră că viitorul Guvern nu ar trebui să mai continue actuala direcție. Acest procent de scepticism atrage atenția asupra riscurilor narațiunilor anti-europene și asupra nevoii de a corecta unele probleme structurale legate de distribuirea echitabilă a beneficiilor apartenenței la UE.”

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este realizat lunar de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group. Volumul eșantionului a fost de 1.100 de persoane, cu o eroare maximă admisă de ±3%, la un grad de încredere de 95%.

Datele complete și graficele sunt disponibile pe site-ul informat.ro.