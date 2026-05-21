România votează Europa în energie, dar o amână acasă. Analiză dură a președintelui Asociației Energia Inteligentă

România susține oficial, la nivel european, principiile pieței energetice libere, decarbonizării accelerate și modernizării rețelelor, dar în plan intern aplică frecvent măsuri administrative care distorsionează piața și amână tranziția. Această inconsecvență are costuri economice reale și afectează credibilitatea strategică a țării, atrage atenția Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Într-o analiză transmisă joi, Chisăliță subliniază ruptura dintre poziția României la Bruxelles și deciziile de la București:

„România nu este împotriva direcției UE în energie. Dimpotrivă, votează în favoarea pieței funcționale, decarbonizării și protecției țintite. Pe hârtie, suntem aliniați. În practică, însă, ajungem frecvent «pe dos»”, afirmă el.

Principalele contradicții semnalate:

Piață liberă vs. intervenție administrativă România susține piața internă europeană, dar recurge periodic la plafonări, obligații de vânzare la preț fix și contribuții excepționale. Comisia Europeană a deschis deja proceduri de infringement pentru astfel de măsuri.

Tranziție energetică vs. prelungirea cărbunelui Țara și-a asumat un calendar de reducere a cărbunelui, dar când implementarea întârzie, soluția devine amânarea termenelor.

Promovarea regenerabilelor vs. instabilitate normativă Deși potențialul eolian și solar este mare, schimbările frecvente de reglementări, taxele ad-hoc și blocajele în avizare creează un mediu de risc pentru investitori.

Protecție socială vs. distorsionarea pieței Schema de plafonare extinsă pe perioade lungi oferă alinare pe termen scurt, dar blochează semnalele de preț, reduce investițiile în eficiență și flexibilitate și crește costurile pe termen mediu.

Dumitru Chisăliță subliniază că aceste fisuri nu sunt doar de imagine, ci generează costuri concrete: incertitudine investițională, întârzieri în dezvoltarea rețelelor, risc de sancțiuni europene și pierderea de oportunități în contextul în care UE accelerează tranziția.

„România nu suferă de lipsa de strategie. Suferă de lipsa de consecvență. Între votul european și decizia națională există o fisură. Iar în energie, fisurile se transformă rapid în costuri”, concluzionează președintele Asociației Energia Inteligentă.

Analiza vine într-un moment în care România trebuie să accelereze implementarea proiectelor din fonduri europene și să ofere predictibilitate investitorilor, pentru a nu rămâne în urmă în cursa tranziției energetice la nivel continental.