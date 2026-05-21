Gheorghe Șoldan: Suceava, lider de proiect național de sănătate publică. 15 milioane de euro pentru screening prenatal și neonatal



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava va coordona un proiect național major de sănătate publică, în valoare de aproximativ 15 milioane de euro, finanțat prin fonduri europene nerambursabile.

Inițiativa va permite depistarea timpurie a peste 200 de afecțiuni congenitale la circa 14.500 de gravide și nou-născuți din România.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a subliniat importanța acestei reușite:

„Suntem lideri într-un proiect național de sănătate publică. Nu este coordonat de București, Cluj sau Iași, ci de Suceava. Este o premieră istorică pentru sistemul medical sucevean și regional.”

Proiectul, denumit SCREEN-LIFE, este singurul proiect național finanțat pe apelul dedicat screeningului prenatal și neonatal. Acesta va implica o echipă de peste 340 de experți și specialiști la nivel național. Regiunea Nord-Est (Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Bacău și Neamț) va avea cel mai mare număr de beneficiari.

„Pentru mine, această performanță este o mândrie și o confirmare clară că Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou Suceava are o echipă capabilă să câștige și să coordoneze proiecte mari, cu impact pentru întreaga țară. Felicit conducerea spitalului și pe toți cei care au contribuit la această reușită, mai ales că vorbim despre singurul proiect național finanțat pe acest apel de screening prenatal și neonatal”, a spus Șoldan.

Pe lângă investițiile în echipamente medicale moderne, Spitalul Județean Suceava va primi și o unitate medicală mobilă complet echipată, care va ajunge în zonele defavorizate și comunitățile sărace, acolo unde accesul la servicii medicale este limitat.

„Acest proiect poate însemna mai puține complicații, mai multe șanse la tratament la timp și o îngrijire mai bună pentru mii de mame și copii”, a precizat Gheorghe Șoldan.

Consiliul Județean Suceava va asigura cofinanțarea de 2% din valoarea totală a proiectului. Implementarea SCREEN-LIFE va începe în perioada imediat următoare și reprezintă o investiție strategică în sănătatea publică, cu impact pe termen lung la nivel național.