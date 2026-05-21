Două autoutilitare cu material lemnos fără documente, oprite și confiscate într-un interval de 10 minute în comuna Râșca



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Vadu Moldovei au depistat, miercuri, 20 mai 2026, două autoutilitare care transportau material lemnos fără documente de proveniență, pe drumul comunal Dumbrăveni, în comuna Râșca.

Primul caz a avut loc în jurul orei 5:30, când a fost oprită o autoutilitară marca Iveco. Șoferul, un bărbat de 30 de ani din comuna Râșca, nu a putut prezenta documente legale pentru materialul transportat. În urma inventarierii efectuate de reprezentanții Ocolului Silvic Râșca, s-a constatat cantitatea de 4,099 mc buștean gater rășinoase.

Al doilea incident a avut loc doar 10 minute mai târziu, în apropierea depozitului silvic Sevastianu. O autoutilitară marca MAN, condusă de un alt bărbat de 30 de ani, tot din comuna Râșca, transporta 4,19 mc buștean gater rășinoase, de asemenea fără documente justificative.

În ambele cazuri, polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale conform Legii 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. Pe lângă amenzi, a fost dispusă și confiscarea materialului lemnos, în valoare totală de peste 4.300 lei. Lemnul confiscat a fost preluat în custodie de Ocolul Silvic Râșca.