„Rugăciune în culori” și „Ecouri ale satului bucovinean” – expoziții despre spiritualitate, tradiție și memorie culturală la Rădăuți

Asociația Reper Etnocultural Identitar invită publicul să viziteze, în perioada 16 – 25 mai 2026, două expoziții de excepție în Sala Albă a Muzeului Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți.

Prima expoziție, „Rugăciune în culori”, semnată de artista iconar Ana Platon (cadru didactic la Universitatea de Știință și Tehnologie Politehnica București – Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, Centrul Universitar Pitești), oferă o călătorie contemplativă în care arta sacră întâlnește liniștea, reflecția și emoția autentică.

A doua expoziție, „Ecouri ale satului bucovinean”, aparține elevei Emilia Popescu, din clasa a VIII-a la Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea. Prin desenele sale pline de sensibilitate, tânăra artistă redă frumusețea satului tradițional bucovinean – case vechi, costume populare, ulcioare din lut și atmosfera plină de autenticitate a vieții rurale.

Cele două expoziții se înscriu în continuitatea proiectului „REIntegrarea memoriei între arhivă și actualitate”, care explorează relația dintre patrimoniul cultural, memoria colectivă și reinterpretarea contemporană a identității. În cadrul aceluiași demers au expus artiști precum Mihalache Valerian Gică, Andrișan Costel, Derevlean Constantin, Hîj Gheorghe, Hrihorciuc Maria și alții.

Parteneri ai proiectului sunt Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți, Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” și Clubul de Voluntariat „Pentru TINEReI & Comunitate”.

Prin această inițiativă, Asociația Reper Etnocultural Identitar propune un dialog coerent între spiritualitate, tradiție și expresie artistică actuală, valorificând patrimoniul cultural bucovinean și încurajând tinerii creatori să își exprime respectul față de moștenirea ancestrală.