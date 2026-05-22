S-a încheiat cu succes ediția a IV-a a Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără „Light of Life” la Suceava

Ediția a patra a Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără „Light of Life” s-a încheiat joi, 21 mai 2026, după două zile pline de evenimente culturale și spirituale desfășurate în municipiul Suceava.

Organizat de Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Suceava prin Fundația „In Memoriam” și Casa de Poezie „Light of Ink”, concursul a reunit tineri creatori, membri ai juriului, profesori, elevi și public larg într-o atmosferă de reflecție și inspirație literară.

Miercuri, 20 mai, în aula Colegiului Național „Petru Rareș”, cronicarul literar Vlad Sibechi și poeta Adela Șulea au moderat un dialog antrenant despre poezia religioasă, alături de invitații speciali ai ediției: poeta, eseista și jurnalista Daniela Șontică și poetul, publicistul și editorul Adrian Alui Gheorghe (președintele juriului). După discuții, au urmat lecturi din creația invitaților și a premianților. Seara s-a încheiat cu o vizită la Mănăstirea Dragomirna, unde participanții au fost primiți cu căldură de stavrofora Maria Magdalena Gherghină.

Joi, 21 mai, de sărbătoarea Înălțării Domnului și a Sfinților Împărați Constantin și Elena, după slujba religioasă din Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, a avut loc festivitatea de premiere. Evenimentul a inclus un scurt concert de pricesne și o recitare deosebit de expresivă a poemului „Ștergarul” de eleva Adela Șulea.

Preotul paroh Viorel Ioan Vârlan a subliniat însemnătatea acestui concurs care leagă tinerii creatori de Dumnezeu, numindu-i „eroi ai cuvintelor frumoase”. Daniela Șontică i-a felicitat pe câștigători și i-a îndemnat să continue să scrie cu dragoste față de Dumnezeu.

Premianții au primit diplome, premii în bani, pachete cu cărți și cadouri oferite de Centrul Cultural „Bucovina”, Editura CRIMCA a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și sponsori generoși.

Organizatorii au mulțumit juriului pentru promptitudine și imparțialitate, partenerilor (EduMax, Optik Tataru, Cabinet Avocat Vargan, Carpatis, Ursa Mare, Yoni Com SRL, fam. Ortoanu, Goraș și Roman) și, în mod special, Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântarea acordată întregii manifestări.

Concursul „Light of Life” se afirmă tot mai puternic ca un proiect cultural de referință în Bucovina, încurajând creația poetică cu tematică religioasă în rândul tinerilor talentați.