Primăria Suceava majorează chiriile și tarifele din piețe și bazar cu 21 la sută ca efect al transferului lor în administrarea Societății Administrația Piețelor

Primarul Vasile Rîmbu a inițiat un proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor și chiriilor practicate în piețele agroalimentare și Complexul Comercial Bazar al municipiului Suceava, prin adăugarea cotei legale de TVA, ca urmare a operaționalizării Societății Administrația Piețelor Suceava S.A.

Potrivit referatului de aprobare, noua societate pe acțiuni, înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84/31.03.2026, preia administrarea și exploatarea piețelor și bazarului, devenind persoană impozabilă conform Codului Fiscal. În aceste condiții, tarifele nete aprobate anterior prin HCL nr. 307/2025 (indexate cu rata inflației de 5,6%) trebuie ajustate prin adăugarea TVA-ului, fără a se majora tariful de bază net.

„Modificarea propusă nu reprezintă o majorare a tarifului de bază (net) aprobat de Consiliul Local, ci exclusiv reflectarea unei obligații fiscale legale, corelată cu noul statut juridic al operatorului economic”, se precizează în document.

Prin această măsură se urmărește asigurarea sustenabilității financiare a societății, respectarea legislației fiscale în vigoare și evitarea reținerii TVA-ului din tariful net existent, ceea ce ar diminua veniturile reale destinate întreținerii și modernizării piețelor.

Totodată, se propune transferul raporturilor contractuale existente de la nivelul Primăriei către Administrația Piețelor Suceava S.A., prin acte adiționale, pentru asigurarea continuității activității comerciale.

Reamintim că înființarea societății Administrația Piețelor Suceava SA a fost decisă pentru a putea transfera 82 de angajați ai Primăriei Municipiului Suceava la această firmă astfel încât Primăria să se încadreze în numărul maxim de personal admis de legislația în vigoare.

Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii și aprobării în cadrul ședinței din 28 mai a Consiliului Local al Municipiului Suceava.