Un nou bloc va fi construit în cartierul Zamca

Primarul Vasile Rîmbu a inițiat un proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru realizarea unei clădiri de locuințe colective cu regim redus de înălțime (P+2E) în cartierul Zamca.

Conform documentației urbanistice, clădirea va fi amplasată pe un teren privat cu suprafața de 600 mp și va avea o suprafață construită de 259,35 mp și o suprafață desfășurată de 771,15 mp. Obiectivul va cuprinde un număr total de 9 apartamente cu 2 camere fiecare, dimensionate conform prevederilor Legii nr. 114/1996 și a normativelor în vigoare.

Fiecare unitate locativă va beneficia de iluminare naturală, ventilație corespunzătoare și spații de depozitare adecvate. Proiectul include amenajarea locurilor de parcare (câte unul pentru fiecare apartament), circulații pietonale și carosabile, precum și spații verzi amenajate, urmărind crearea unui cadru de locuire confortabil și sustenabil.

Amplasamentul se află în intravilanul municipiului Suceava, în cartierul Zamca, la aproximativ 220 metri de Catedrala „Nașterea Domnului”, având conform Planului Urbanistic General (PUG) funcțiunea L1 – zonă rezidențială pentru locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri.

Prin implementarea acestei investiții se urmărește diversificarea fondului locativ al zonei, creșterea atractivității cartierului Zamca și oferirea de locuințe conforme standardelor actuale de calitate, eficiență energetică și accesibilitate.

Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii și aprobării în cadrul ședinței din 28 mai a Consiliului Local al Municipiului Suceava.