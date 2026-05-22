Primăria Suceava modifică locațiile pe care vor fi amplasate cele 100 de insule ecologice digitalizate finanțate prin PNRR

Primarul Vasile Rîmbu a inițiat un proiect de hotărâre privind modificarea listei locațiilor pentru insulele ecologice digitalizate ce urmează a fi realizate în municipiul Suceava prin finanțare europeană din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit referatului de aprobare, modificarea se impune pentru adaptarea amplasamentelor la situația reală din teren, corelarea cu dezvoltarea urbană actuală, îmbunătățirea accesului pentru utilajele de colectare și pentru populație, precum și soluționarea unor obiecții justificate venite din partea cetățenilor sau a asociațiilor de proprietari.

Proiectul „Construirea de insule ecologice digitalizate în municipiul Suceava” prevede realizarea unui număr total de 100 de insule ecologice, după cum urmează:

45 de insule de Tip 1 – supraterane încasetate, cu 5 containere de câte 1,1 mc fiecare, pentru toate cele 5 fracții: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton.

– supraterane încasetate, cu 5 containere de câte 1,1 mc fiecare, pentru toate cele 5 fracții: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton. 55 de insule de Tip 2 – supraterane, compuse din 5 containere supraterane staționare proiectate și fabricate conform standardelor europene în vigoare, cu următoarele capacități pentru cele 5 fracții: biodegradabil – 3 mc; rezidual – 3 mc; sticlă – 3 mc; plastic și metal – 5 mc; hârtie și carton – 5 mc.

Prin intermediul acestei măsuri vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice pentru înființarea şi dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri de deşeuri colectate separat: deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri de plastic şi metal, deşeuri de sticlă, deşeuri biodegradabile şi reziduale, acțiuni specifice pentru dezvoltarea platformei software necesară operării insulelor ecologice digitalizate şi administratorii datelor, acțiuni specifice de promovare a investițiilor, precum şi pentru promovarea principiului „Plătește pentru cât arunci”, se precizează în document.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor, reducerea poluării, îmbunătățirea calității mediului și accelerarea tranziției către economia circulară, în conformitate cu directivele europene.

Modificarea listei locațiilor nu afectează obiectivele generale ale proiectului și nu generează costuri suplimentare față de cele aprobate inițial prin bugetul local.

Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii și aprobării în cadrul ședinței din 28 mai a Consiliului Local al Municipiului Suceava.