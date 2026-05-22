Conexiuni artistice în Noaptea Muzeelor: Dialog cultural vibrant la Muzeul Etnografic din Rădăuți

Asociația Reper Etnocultural Identitar organizează sâmbătă, 23 mai 2026, începând cu ora 17:30, evenimentul „Conexiuni artistice în Noaptea Muzeelor”, o inițiativă dedicată promovării patrimoniului tradițional și valorilor identitare prin artă și dialog intercultural.

Manifestarea va avea loc în spațiul Muzeului Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” și va reuni prezentări tematice, momente artistice și activități culturale accesibile publicului de toate vârstele. Programul propune un dialog coerent între patrimoniul etnografic, expresia artistică contemporană și comunitățile locale.

Programul evenimentului:

Ora 17:30 – Sala Albă a Muzeului Etnografic Prezentarea „Muzeul Etnografic Rădăuți: de la colecție la instituție” susținută de prof. Augustin Cigoli, urmată de un minirecital de pian oferit de Nicole Gabriela Luța (Loretto College St Albans, Marea Britanie).

Vor urma momente artistice susținute de:

Corul „ Lumină lină ” al Școlii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus

” al Școlii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus Grupul „ Huțulii de la munte ” din Brodina

” din Brodina Ansamblul „ Cununa Olarilor Bucovineni ” din Marginea

” din Marginea Ansamblul „ Ciobănașul ” al Clubului Copiilor Rădăuți

” al Clubului Copiilor Rădăuți Ionela Popescu

Elevi ai Școlii de canto „Voice Art by Patricia Buliga”

Grupul „ Ceramik ART ” din Marginea

” din Marginea Elevi din cadrul Clubului Copiilor Rădăuți

Soliști din Brodina, Rădăuți, Marginea și Gălănești

Accesul publicului este gratuit atât pentru vizitarea Muzeului Etnografic (în intervalul orar 16:00 – 22:00), cât și pentru participarea la evenimentul artistic.

Prin această inițiativă, Asociația Reper Etnocultural Identitar își propune să apropie publicul de instituțiile muzeale, să încurajeze participarea cât mai largă la Noaptea Muzeelor și să susțină dialogul intercultural, evidențiind rolul creativității artistice în conservarea, reinterpretarea și transmiterea valorilor identitare și a patrimoniului cultural bucovinean către noile generații.