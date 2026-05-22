Doi tineri din Ostra au distrus și furat camere de supraveghere video ale Gărzii Forestiere. Unul a fost reținut în arest

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Frasin au identificat și reținut un tânăr din comuna Ostra, după ce acesta, împreună cu un complice, a distrus și ulterior a sustras un sistem de supraveghere video montat pe un stâlp de electricitate, aparținând Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Incidentul a avut loc în seara de 7 mai 2026, pe strada Băișescu din localitatea Ostra. Cei doi tineri, nemulțumiți de amplasarea sistemului de supraveghere video în zonă, s-au deplasat cu un autoturism Volkswagen Passat până în apropierea stâlpului pe care erau montate trei camere (două de tip LPR și una de tip Dome), aflate în curs de configurare, împreună cu două cutii cu echipamente.

Conform probatoriului administrat, primul suspect s-a urcat pe stâlp și a smuls cele două camere LPR, abandonându-le pe sol. Ulterior, în jurul orei 21:19, cel de-al doilea suspect s-a întors singur la locul faptei și a sustras camerele, depozitându-le într-un adăpost de animale din zonă. Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 25.000 lei.

La data de 21 mai 2026, în urma perchezițiilor și a probelor adunate, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului de 20 de ani, pentru comiterea infracțiunii de distrugere. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

Cel de-al doilea suspect este cercetat pentru distrugere și furt. Acesta a predat camerele pe 9 mai, după care a plecat la muncă în Italia.