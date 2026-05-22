Accident la intersecția din Capu Codrului: Ambii șoferi cercetați penal, unul pentru că nu a acordat prioritate și celălalt pentru că avea permisul suspendat



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier s-a produs joi, 21 mai 2026, în jurul orei 19:02, la intersecția străzii Bogdan Vodă cu DN2E, în localitatea Capu Codrului.

Un bărbat de 58 de ani din comuna Valea Moldovei, care conducea un autoturism Audi A4, a pătruns în intersecție fără să se asigure corespunzător și a fost acroșat de un alt autoturism Audi A4, condus de un bărbat de 35 de ani din comuna Horodnic de Sus, care circula regulamentar pe DN2E dinspre Fălticeni către Gura Humorului.

În urma impactului, șoferul de 58 de ani a suferit vătămări corporale și a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, unde i s-a stabilit diagnosticul „traumatism cranio-cerebral și traumatism al coloanei lombare”.

Ambele persoane au fost testate cu etilotestul, rezultatele fiind negative. Testul pentru substanțe psihoactive a fost, de asemenea, negativ pentru cel de-al doilea șofer.

Din verificările efectuate, polițiștii au constatat că șoferul de 35 de ani avea exercitarea dreptului de a conduce autovehicule suspendată ca urmare a unei contravenții rutiere anterioare.

Din primele cercetări, vinovăția principală pentru producerea accidentului revine conducătorului care nu a acordat prioritate de trecere la pătrunderea pe un drum prioritar.

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Orașului Gura Humorului au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă (art. 196 alin. 2 și 3 Cod Penal) și conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat (art. 335 alin. 2 Cod Penal).