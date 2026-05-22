Medicul specialist ortopedie-traumatologie de la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, menținut în arest preventiv de Curtea de Apel Suceava

Curtea de Apel Suceava a respins, vineri, 22 mai 2026, contestația formulată de medicul specialist Hăinișteanu Dumitru Titi împotriva măsurii arestării preventive, menținând astfel decizia Tribunalului Suceava.

Prin încheierea pronunțată vineri, magistrații Curții de Apel au respins ca nefondată contestația depusă de inculpat împotriva încheierii din 19 mai a Tribunalului Suceava. Medicul rămâne astfel în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Hăinișteanu Dumitru Titi este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și luare de mită în formă continuată. Potrivit procurorilor, medicul ar fi pretins și primit, în mai și august 2025, suma de 1.500 lei de la un pacient pentru efectuarea unor intervenții chirurgicale. Totodată, el este acuzat că în perioada mai-august 2025 și martie-mai 2026, ar fi pretins și primit, în mod repetat, sume de bani (între 50 și 200 lei) sau alte foloase de la zeci de pacienți sau aparținători ai acestora, în legătură cu îndeplinirea actelor medicale din atribuțiile sale de serviciu la Compartimentul Ortopedie-Traumatologie al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc.

Inculpatul a fost obligat să plătească statului suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cel de-al doilea medic implicat în dosar, medic primar ortopedie-traumatologie, a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Dosarul penal continuă să fie instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava.