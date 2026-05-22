Avertizare meteo pentru Suceava: Vânt puternic și instabilitate atmosferică vineri și sâmbătă

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică de instabilitate atmosferică valabilă de vineri, 22 mai, ora 10:00, până sâmbătă, 23 mai, ora 21:00.

Județul Suceava se află sub incidența fenomenelor, mai ales vineri.

Potrivit ANM, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor atinge local 15-25 l/mp, izolat chiar peste 40 l/mp.

Cod Galben de vânt

Vineri, 22 mai, între orele 06:00 – 21:00, a fost emis un Cod Galben de intensificări ale vântului pentru Moldova, inclusiv județul Suceava, și nord-estul Munteniei. Vitezele vor atinge 50-65 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor putea depăși 60-90 km/h.

Fenomenul va fi mai accentuat în zonele de deal și munte, unde există risc de grindină izolat.