Peste 13 milioane de lei investiți la Ocolul Silvic Frasin prin PNRR: Lucrări majore de corectare a torenților pentru protecția populației și fondului forestier

Romsilva, prin Direcția Silvică Suceava, continuă investițiile strategice pentru protejarea fondului forestier și a comunităților din zonele montane. La Ocolul Silvic Frasin a fost finalizat un proiect amplu de corectare a torenților în bazinul hidrografic Bucșoița din Obcina Mare, în valoare de peste 13 milioane de lei, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Lucrările au vizat diminuarea riscului de viituri puternice și alunecări de teren, oferind o protecție sporită pentru zonele din aval.

Principalele lucrări realizate:

Consolidarea a 3 km de albie torențială

de albie torențială Construirea a 33 de lucrări hidrotehnice (praguri, traverse și un baraj)

(praguri, traverse și un baraj) Amenajări pentru protecția malurilor și a drumurilor

Canale pentru dirijarea în siguranță a viiturilor

14 scări de pești pentru asigurarea tranzitului ihtiofaunei

pentru asigurarea tranzitului ihtiofaunei Împăduriri cu anin pe 1.000 mp de taluzuri afectate de eroziune

Aceste intervenții asigură protecția a peste 480 de hectare de fond forestier de stat și 49 de hectare de terenuri agricole adiacente, sporind totodată siguranța circulației pe Drumul Național 17 (ruta importantă Suceava – Bistrița) și protejând localitățile și obiectivele de interes din aval.