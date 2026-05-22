Tânăr din Ostra, reținut după un accident la Stulpicani în care a rănit doi pietoni. A fugit de la locul faptei și a refuzat testarea

Un tânăr de 20 de ani din comuna Ostra a fost reținut pentru 24 de ore după ce a provocat un accident rutier grav pe DJ 177A, joi seara, 21 mai 2026, a fugit de la locul faptei și a refuzat ulterior testarea pentru alcool și substanțe psihoactive.

Potrivit primelor cercetări, în jurul orei 20:00, tânărul conducea un autoturism Audi A4 pe DJ 177A, din direcția Frasin spre Ostra. După o curbă la dreapta, a pierdut controlul direcției, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu parapetul metalic de protecție. Impactul a proiectat vehiculul asupra a doi pietoni care mergeau pe marginea drumului: o fată de 16 ani și un tânăr de 19 ani, ambii din zonă.

Cei doi pietoni au suferit vătămări corporale ușoare (traumatisme toraco-abdominale, excoriații și contuzii) și au fost transportați la CPU Gura Humorului pentru îngrijiri medicale.

Imediat după impact, șoferul a plecat de la locul accidentului și a abandonat autoturismul la aproximativ 1 km distanță, pe strada Poștei din Stulpicani. Ulterior s-a întors pedestru, însoțit de o tânără de 19 ani, care a încercat inițial să își asume conducerea vehiculului. După audieri, aceasta a recunoscut că șoferul era tânărul de 20 de ani.

Șoferul a refuzat testarea cu etilotestul, testarea cu Drugtest și prelevarea de mostre biologice la spital. Verificările au arătat că acesta avea permisul de conducere suspendat până pe 25 mai 2026.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore, începând cu ora 03:15 din 22 mai 2026. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției, conducere cu permis suspendat și refuzul de a se supune prelevării de mostre biologice.