Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Social Tânără de 19 ani, fără permis, prinsă la volan în Sf. Ilie....

Tânără de 19 ani, fără permis, prinsă la volan în Sf. Ilie. După oprire ea a schimbat locul cu un tânăr


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava au depistat, joi seară, 21 mai 2026, o tânără de 19 ani care conducea un autoturism fără să dețină permis de conducere.

Incidentul a avut loc pe DC72, strada Mănăstirii, în zona localității Sfântu Ilie în apropierea șoselei de centură a Sucevei.

În momentul opririi pentru control, echipajul de poliție a observat cum o persoană de sex feminin, care se afla inițial la volanul unui Audi A4, a sărit rapid pe scaunul din dreapta față, iar un tânăr de 20 de ani a trecut la volan.

La control, tânărul de 20 de ani, din municipiul Suceava, a prezentat documentele personale și ale mașinii. Acesta deține permis de conducere valabil și a fost testat cu etilotestul – rezultat negativ. Tânără de 19 ani, tot din Suceava, a declarat că nu are cartea de identitate asupra sa și a recunoscut că nu posedă permis de conducere. Pe bancheta din spate se afla sora acesteia, o fetiță de 7 ani.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul spre a fi condus de către o persoană fără permis de conducere.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

„Starul de mâine” – ediția a II-a, un regal al talentelor...

Tribunalul Suceava a dispus arestarea preventivă a portughezului acuzat de tentativă...

Controale intense în punctele de frontieră din județul Suceava în contextul...