Tânără de 19 ani, fără permis, prinsă la volan în Sf. Ilie. După oprire ea a schimbat locul cu un tânăr

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava au depistat, joi seară, 21 mai 2026, o tânără de 19 ani care conducea un autoturism fără să dețină permis de conducere.

Incidentul a avut loc pe DC72, strada Mănăstirii, în zona localității Sfântu Ilie în apropierea șoselei de centură a Sucevei.

În momentul opririi pentru control, echipajul de poliție a observat cum o persoană de sex feminin, care se afla inițial la volanul unui Audi A4, a sărit rapid pe scaunul din dreapta față, iar un tânăr de 20 de ani a trecut la volan.

La control, tânărul de 20 de ani, din municipiul Suceava, a prezentat documentele personale și ale mașinii. Acesta deține permis de conducere valabil și a fost testat cu etilotestul – rezultat negativ. Tânără de 19 ani, tot din Suceava, a declarat că nu are cartea de identitate asupra sa și a recunoscut că nu posedă permis de conducere. Pe bancheta din spate se afla sora acesteia, o fetiță de 7 ani.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul spre a fi condus de către o persoană fără permis de conducere.