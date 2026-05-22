Primăria Suceava se asociază cu Rotary Club Bucovina pentru organizarea Festivalului „Simfonii de Toamnă” – ediția a XIII-a

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a inițiat un proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Suceava cu Asociația „Clubul Rotary Suceava Bucovina” în vederea organizării și desfășurării Festivalului „Simfonii de Toamnă” – ediția a XIII-a, care va avea loc pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, în perioada 4-5 septembrie 2026.

Potrivit referatului de aprobare, contribuția Municipiului Suceava la acest proiect va consta în:

Sprijin financiar în valoare de 200.000 lei pentru acoperirea parțială a costurilor festivalului (valoarea totală estimată fiind de 1.000.000 lei);

Punerea la dispoziție cu titlu gratuit a unui teren de 5.000 mp (parcela cadastrală nr. 71.188/5000), situat pe str. Ștefan cel Mare – Esplanada Casei de Cultură, în perioada 31 august – 7 septembrie 2026;

(parcela cadastrală nr. 71.188/5000), situat pe str. Ștefan cel Mare – Esplanada Casei de Cultură, în perioada 31 august – 7 septembrie 2026; Asigurarea serviciilor de salubrizare a zonei;

Asigurarea alimentării cu energie electrică a echipamentelor;

Asigurarea apei pentru rezervoarele cu rol de contragreutăți ale ecranelor;

Asigurarea măsurilor de ordine publică prin Poliția Locală Suceava.

Asociația „Clubul Rotary Suceava Bucovina”, reprezentată de președintele Andrei Puiu, va avea responsabilitatea organizării, finanțării și desfășurării efective a evenimentului, precum și obligația de a menționa Municipiul Suceava ca partener principal în toate materialele informative și pe durata spectacolului.

Festivalul „Simfonii de Toamnă” s-a consolidat de-a lungul anilor ca un eveniment cultural de referință al municipiului Suceava, bucurându-se de un real succes în rândul sucevenilor și al locuitorilor din județele învecinate. Prin această asociere, Primăria Suceava continuă sprijinirea manifestărilor culturale de calitate, contribuind la promovarea imaginii orașului și la oferirea de experiențe artistice valoroase pentru comunitate.

Proiectul de hotărâre va fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Suceava în cadrul ședinței din 28 mai.