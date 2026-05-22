„Starul de mâine” – ediția a II-a, un regal al talentelor la Cajvana

Casa de Cultură din Cajvana a vibrat miercuri, 20 mai 2026, de emoție, aplauze și bucurie artistică, odată cu desfășurarea celei de-a doua ediții a concursului de talente „Starul de mâine”, organizat de Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana în cadrul proiectului PNRAS „Șansa ta este Educația!”.

Evenimentul a adus pe scenă zeci de elevi de gimnaziu, care au demonstrat că talentul, munca și pasiunea pot transforma o seară obișnuită într-un adevărat spectacol de excepție. Scena a fost animată de piese de teatru pline de umor, interpretări vocale emoționante, dansuri moderne și tradiționale, toate alcătuind un program variat și de înalt nivel artistic.

Printre momentele care au cucerit publicul s-au numărat:

Piesa de teatru „Soacra cu trei nurori”, interpretată cu umor debordant de trupa „Actorii poznași” (clasa a V-a F);

Interpretările vocale ale elevelor Știrbu Elisa („Trage cu arcușul tare”), Bădilaș Rihana-Maria („Tu mama, tu tata”), Grosar Andreea („Veselia în Bucovina”), Iacoban Alexandra (recitare „Limba română”) și Jucan Alexandra („Cine-i ciobănaș iubește”);

Dansurile energice ale trupelor „Mission X", „Moonlight" și „Starlights".

Trofeul ediției a II-a a fost câștigat de Grosar Andreea (clasa a VII-a C), pentru interpretarea plină de sensibilitate a piesei „Veselia-n Bucovina”.

Evenimentul a fost prezentat de talentatul elev Ionuț Toneț, care a oferit și un recital folcloric de excepție. Fosta câștigătoare a trofeului, Mitrofan Luiza Maria (clasa a VIII-a A), a susținut un moment special, predând simbolic ștafeta excelenței.

Juriul, format din prof. Ureche Casandra (director adjunct), prof. Iluan Viorica, prof. Onoi Gheorghe Aurelian, prof. Șoldan Ana-Maria și eleva Mitrofan Luiza Maria, a avut misiunea dificilă de a evalua performanțele.

Directorul liceului, prof. Ciotu Iulian, coordonatorul proiectului, a subliniat importanța inițiativei: „Activitatea de astăzi nu a fost doar o oportunitate de a ne distra, ci și o dovadă că fiecare elev are un dar care merită descoperit, încurajat și promovat.”

„Starul de mâine” reprezintă un proiect cu o profundă încărcătură educativă, menit să prevină abandonul școlar, să crească stima de sine a elevilor și să promoveze valorile autentice prin artă și cultură.