„Copiii pe Primul Loc” – ediția a IV-a, luni, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Fundația Ana – Inimă de Copil organizează luni, 25 mai 2026, începând cu ora 17:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, cea de-a patra ediție a evenimentului „Copiii pe Primul Loc”, un proiect dedicat recunoașterii excelenței școlare și promovării performanței în educație.

În cadrul galei vor fi premiați elevii suceveni care au obținut locurile I, II și III la Olimpiadele Naționale în anul școlar 2025-2026. De asemenea, vor fi distinși și zeci de profesori care i-au pregătit și coordonat pe olimpici, în semn de recunoaștere pentru munca, implicarea și dăruirea lor.

Evenimentul a devenit deja o tradiție importantă în județul Suceava. Primele trei ediții au avut loc la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Casa de Cultură a Sindicatelor și Centrul Cultural „Sofia Vicoveanca” din Vicovu de Jos. Până în prezent, Fundația a premiat sute de elevi olimpici și sute de profesori.

„Continuăm acest proiect pentru că performanța trebuie recunoscută, susținută și respectată. Acești copii nu au ajuns aici întâmplător. În spatele fiecărei medalii și fiecărui premiu există sacrificii, disciplină, muncă și oameni care au ales să creadă în educație”, a declarat Larisa Blanari, reprezentant al Fundației Ana – Inimă de Copil.

Premiile vor fi înmânate de Larisa Blanari, iar prezentatoarea serii va fi jurnalista Raluca Bercea.

Programul artistic va fi susținut de tineri talentați care au impresionat publicul atât în țară, cât și în străinătate:

Omnia Ballet

Grupul folk D.O.R. , coordonat de profesor Cristian Ilie Doboș

, coordonat de profesor Cristian Ilie Doboș Iosep Nicholas Grigore

Intrarea este liberă.

Prin acest demers, Fundația Ana – Inimă de Copil continuă să fie alături de copiii care aleg munca în locul scurtăturilor, disciplina în locul renunțării și performanța construită pas cu pas, prin efort și seriozitate. Evenimentul subliniază că acești elevi merită nu doar aplauze, ci și respect, susținere și recunoaștere publică.