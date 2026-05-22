USV organizează ediția a zecea a International Fair of Innovation and Creative Education for Youth

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) anunță organizarea celei de-a X-a ediții a International Fair of Innovation and Creative Education for Youth în cadrul Bukovina Innovation Show, o inițiativă care reconfirmă deschiderea globală a USV și accentul pus pe educația creativă a tinerelor generații.

Evenimentul, care a devenit un simbol al creativității sucevene, se va desfășura în perioada 26-27 mai a.c. și va transforma campusul universitar într-o platformă internațională unde inovația întâlnește educația de ultimă generație. Această ediție celebrează un deceniu de creativitate, timp în care Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava și-a consolidat poziția de lider incontestabil în domeniul proprietății intelectuale și al cercetării aplicate.

De-a lungul celor zece ediții, salonul de inovare a evoluat de la o expoziție locală la un eveniment internațional, facilitând transformarea ideilor îndrăznețe în soluții inedite. Bukovina Innovation Show este, în fapt, o expoziție de anvergură, care reunește proiecte, prototipuri și brevete de invenție ale tinerilor cercetători din România și din străinătate. Evenimentul este deschis studenților, elevilor, experților în tehnologie și investitorilor interesați de potențialul creativ al tinerilor cercetători.

Cu un palmares impresionant de medalii la cele mai mari saloane de inventică naționale și internaționale, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava continuă să fie un hub esențial pentru transferul tehnologic și educația de elită în regiunea de Nord-Est și la nivel internațional.

„Sărbătorim zece ani pe parcursul cărora universitatea noastră a fost inima inovației în Bucovina. Această ediție aniversară nu este doar despre trecut, ci mai ales despre viitor. Prin inițiative precum workshopul 10-InSTED (10 minute despre inovație în știință, tehnologie, inginerie și design), ne reafirmăm angajamentul de a pregăti tinerii pentru provocările tehnologice de mâine, demonstrând că inovația începe cu o educație curajoasă și orientată spre acțiune”,au declarat organizatorii.

Workshopul 10-InSTED este o inițiativă concepută să ofere participanților o experiență de învățare aplicată și intensivă în domeniul inovării și se concentrează pe metode alternative de educație și rezolvare creativă a problemelor tehnice, oferind participanților instrumente practice pentru a transforma viziunile în realitate. La jurizare, lucrările vor fi distribuite pe două secțiuni: invenții şi proiecte.

Ceremonia de deschidere va avea loc marţi, 26 mai a.c., de la ora 10.00, în corpul E al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.