Un portughez a fost reținut la Suceava pentru tentativă de omor după ce și-a înjunghiat rivalul din gelozie

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus, vineri, 22 mai 2026, reținerea pentru 24 de ore a unui cetățean portughez, cercetat pentru tentativă la omor, după ce a provocat un grav incident violent pe fondul unei crize de gelozie.

Potrivit anchetei, incidentul s-a produs în seara de 21 mai 2026, pe raza unui oraș din județul Suceava. Pe fondul unei dispute aprinse generate de gelozie, bărbatul de cetățenie portugheză, Teixeira Paulo Alexandre Oliveira, a agresat un sucevean de 37 de ani, aplicându-i multiple lovituri cu un cuțit la nivelul corpului, inclusiv în zona gâtului.

Persoana vătămată a suferit plăgi tăiate grave la nivel latero-cervical stâng, braț stâng, șold stâng, mână dreaptă și degetul V al mâinii drepte. Leziunile au necesitat tratament chirurgical (toaletă, sutură și pansament) și au fost evaluate medico-legal la 12-14 zile de îngrijiri medicale. Victima a fost transportată de urgență la spital.

Procurorii au reținut că agresorul a acționat cu intenție indirectă, prevăzând posibilitatea suprimării vieții victimei, ținând cont de obiectul folosit (cuțit), zonele anatomice vizate (inclusiv zona cervicală) și violența manifestată.

La data de 22 mai 2026, suspectul a fost reținut și urmează să fie prezentat Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Din probatoriul administrat până în acest moment rezultă că agresorul a acționat cu o violență deosebită, lovind victima în zone vitale, ceea ce indică o intenție clară de a-i suprima viața”, au precizat surse din cadrul anchetei.

Dosarul penal a fost deschis pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor (art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1 și 2 Cod Penal). Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz.