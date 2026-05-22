Șeful APIA Suceava, plasat în arest la domiciliu după accidentul de pe DN2

Judecătoria Fălticeni a dispus, vineri, 22 mai 2026, plasarea sub arest la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile a lui Mogoș Eugen, directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Suceava, cercetat pentru vătămare corporală din culpă.

Decizia vine după ce, inițial, pe 21 mai, procurorii dispuseseră reținerea sa pentru 24 de ore. Prin încheierea pronunțată astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni și a înlocuit arestul preventiv cu arestul la domiciliu, începând cu data de 22 mai 2026 până la 20 iunie 2026 inclusiv.

Mogoș Eugen are obligația de a nu părăsi imobilul în care locuiește fără permisiunea organului judiciar și de a se prezenta ori de câte ori este chemat. Judecătoria a respins cererea inculpatului de luare a măsurii controlului judiciar.

Contextul accidentului

Accidentul s-a produs pe 18 mai 2026, în jurul orei 16:10, pe DN2 E85, la ieșirea din municipiul Fălticeni spre Spătărești. Mogoș Eugen, conducând un autoturism Dacia, a pătruns pe contrasens după o curbă la stânga și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism BMW condus de un bărbat de 33 de ani.

În urma impactului, ambii șoferi au suferit vătămări corporale ușoare (traumatisme, plăgi contuze, excoriații) și au fost transportați la Spitalul Municipal Fălticeni. Testarea cu etilotestul a indicat rezultat negativ pentru celălalt șofer, iar Mogoș Eugen nu a putut fi testat la fața locului, dar în urma analizelor de la spital s-a stabilit că avea o alcoolemie de 1,84 mg/l alcool pur în sânge, la prima probă

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că vinovăția pentru producerea accidentului îi revine lui Mogoș Eugen, care nu a acordat prioritate de trecere.

Dosarul penal este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă (art. 196 alin. 2 și 3 Cod Penal). Cercetările continuă.