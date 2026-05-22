Controale intense în punctele de frontieră din județul Suceava în contextul concertului Max Korzh de la București unde se așteaptă 40.000 de participați din Rusia, Ucraina și Republica Moldova



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția de Frontieră Română a intensificat măsurile de verificare și control în toate punctele de trecere a frontierei din județul Suceava, ca măsură de precauție în contextul evenimentelor publice majore organizate în acest weekend la București, inclusiv concertul artistului Max Korzh de pe Arena Națională.

Potrivit unui comunicat al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, acțiunile au ca scop principal protejarea participanților, prevenirea oricăror incidente și menținerea unui climat optim de siguranță și ordine publică la intrarea în țară.

În acest sens, polițiștii de frontieră desfășoară o amplă campanie de informare adresată persoanelor care călătoresc spre București. Cetățenii sunt informați cu privire la obligațiile legale de intrare în România și primesc flyere informative cu recomandări practice.

Recomandări importante pentru călători:

Să dețină asupra lor documente de călătorie valabile (pașaport sau carte de identitate) și să îndeplinească toate condițiile legale de acces pe teritoriul României.

Să își pregătească din timp documentele pentru a evita aglomerările și timpii lungi de așteptare.

Să consulte aplicația Trafic On-line, disponibilă pe site-ul Poliției de Frontieră Române, pentru a verifica în timp real situația din punctele de trecere.

„Aceste măsuri sunt menite să asigure un trafic fluid și sigur, în condițiile în care se așteaptă un număr crescut de persoane care se deplasează spre Capitală”, a precizat inspector principal de poliție Petraru Alina, purtător de cuvânt al Poliției de Frontieră Suceava.

Măsurile de intensificare a controalelor vor rămâne în vigoare pe tot parcursul acestui weekend în toate punctele de trecere a frontierei din zona de competență a Inspectoratului Teritorial Suceava.

Rapperul belarus Max Korzh va urca pe scenă pe Arena Națională din București, sâmbătă, 23 mai. Artistul este interzis în Belarus și Rusia, motiv pentru care și-a desfășurat activitatea în mai multe țări europene.

Max Korzh, pe numele real Maksim Anatolievici Korzh, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din Belarus. El a câștigat popularitate printr-un stil care îmbină hip-hop, EDM și pop, atrăgând o bază mare de fani în Europa de Est și spațiul CSI. De-a lungul carierei, a susținut concerte în arene și stadioane de mari dimensiuni. Organizatorul concertului a precizat că din totalul biletelor vândute, 39.000 sunt pentru cetățeni din alte țări. Cei mai mulți dintre aceștia sunt din Rusia, Ucraina și Republica Moldova.