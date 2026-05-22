Tribunalul Suceava a dispus arestarea preventivă a portughezului acuzat de tentativă de omor pe fondul unei crize de gelozie

Tribunalul Suceava a dispus, vineri, 22 mai 2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile a cetățeanului portughez Teixeira Paulo Alexandre Oliveira, cercetat pentru tentativă la omor.

Prin încheierea pronunțată în camera de consiliu (dosarul nr. 143/135/P/2026), judecătorii au admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava și au dispus emiterea mandatului de arestare preventivă, începând cu data de 22 mai 2026 până la 20 iunie 2026 inclusiv.

Instanța a respins, ca neîntemeiată, cererea apărării de înlocuire a măsurii arestării preventive cu controlul judiciar sau arestul la domiciliu.

Fapta s-a petrecut în seara de 21 mai 2026, pe raza unui oraș din județul Suceava. Pe fondul unei crize de gelozie, cetățeanul portughez a atacat cu un cuțit pe un bărbat de 37 de ani, aplicându-i multiple lovituri în zona corpului, inclusiv la nivelul gâtului. Victima a suferit plăgi tăiate grave la nivel latero-cervical stâng, braț stâng, șold stâng, mână dreaptă și degetul V al mâinii drepte, leziuni care au necesitat tratament chirurgical (toaletă, sutură și pansament) și au fost evaluate medico-legal la 12-14 zile de îngrijiri medicale.

Procurorii au reținut că agresorul a acționat cu intenție indirectă, prevăzând posibilitatea suprimării vieții victimei, ținând cont de obiectul folosit și de zonele anatomice vizate.

Dosarul penal continuă să fie instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor (art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1 și 2 Cod Penal). Cercetările sunt în curs.