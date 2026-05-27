Superputerile plantelor, dezvăluite la Muzeul de Științele Naturii din Suceava

Muzeul Național al Bucovinei invită elevii și cadrele didactice la o experiență educațională interactivă de excepție: lecția de muzeu „Mișcarea și sensibilitatea plantelor”, care va avea loc în perioada 2 – 7 iunie 2026, la Muzeul de Științele Naturii din Suceava.

Evenimentul este organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului și își propune să demonstreze că lumea vegetală este mult mai dinamică și mai „vie” decât pare la prima vedere. Prin activități atractive, adaptate elevilor din clasele primare și gimnaziale, participanții vor descoperi mecanismele surprinzătoare prin care plantele se mișcă și reacționează la stimuli.

Lecția combină explicații științifice accesibile, povești și legende științifice, filmulețe educative, observații practice și ateliere creative. Vizitatorii vor putea admira plante vii, inclusiv specii carnivore și celebra Mimosa pudica (floarea rușinoasă), care își închide frunzele rapid la atingere.

Două mari categorii de mișcări vegetale

În cadrul activității vor fi prezentate:

Mișcări pasive – realizate cu ajutorul factorilor de mediu (apă, vânt, foc) fără consum de energie din partea plantei.

– realizate cu ajutorul factorilor de mediu (apă, vânt, foc) fără consum de energie din partea plantei. Mișcări active – care consumă energie și includ: Tropisme (mișcări orientate): fototropism (spre lumină), geotropism, hidrotropism, chimiotropism. Nastii (mișcări neorientate): termonastii, fotonastii, seismonastii (ex: capcanele plantelor carnivore sau frunzele de mimoză). Tactisme – mișcări ale celulelor mobile (la alge și plante acvatice).

– care consumă energie și includ:

Prin aceste exemple, copiii vor înțelege că plantele au capacități surprinzătoare de adaptare și sensibilitate, de la nivel celular până la organism întreg.

Conștientizare ecologică

Lecția de muzeu atrage atenția asupra impactului negativ al activităților umane – folosirea excesivă a pesticidelor, modificarea solului și a regimului hidric – care pot afecta grav procesele vitale ale plantelor și pot duce la dispariția unor specii.

„Prin această activitate ne dorim să cultivăm respectul și admirația față de natură, stimulând totodată responsabilitatea față de mediu”, au transmis organizatorii.

Evenimentul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Informații practice

Participarea se face numai pe bază de programare.

Pentru programări și detalii suplimentare, contactați: Muzeul Național al Bucovinei – Serviciul Istorie Naturală, Marketing și Educație Muzeală Tel: 0230-213775 / 0230-216439 (int. 119)