Stagiunea Muzicală a Muzeului Național al Bucovinei continuă la Muzeul de Istorie Siret cu spectacolul „Cântece de lume”

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul la un nou eveniment din cadrul Stagiunii Muzicale, parte a proiectului „Zile și nopți la Muzeul Național al Bucovinei”. Spectacolul „Cântece de lume” va avea loc sâmbătă, 30 mai 2026, ora 19:00, la Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina.

Evenimentul promite o seară plină de muzică tradițională românească, reinterpretată cu sensibilitate și rafinament artistic. Publicul va avea ocazia să audă celebre piese din creația lui Anton Pann, în aranjamente semnate de Marius Sireteanu.

Protagoniști

NSCo Ensemble

Andrei Mihail Radu – vioară

– vioară Ovidiu Foca – voce

– voce Corina Răducanu & Eugen Dumitrescu – pian la patru mâini

Prezentarea spectacolului va fi realizată de Corina Alexandra Răducanu.

Program

Leliță Săftiță

Până când nu te iubeam

Pe mine ce m-a mâncat

Bordeiaș, bordei, bordei

Nu mai poci de ostenit

Ah, a mea iubită floare

Mugur, Mugurel

Inima mi-e plină

De-ai ști, suflețelul meu

Bat-o Sfântu` de Lupoaie

Și noi, la Ilinca

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

„Cântece de lume” face parte din seria de evenimente culturale prin care Muzeul Național al Bucovinei își propune să îmbine patrimoniul istoric cu arta muzicală, oferind publicului experiențe memorabile în spații încărcate de istorie și semnificație.