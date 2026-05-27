Stagiunea Muzicală a Muzeului Național al Bucovinei continuă la Muzeul de Istorie Siret cu spectacolul „Cântece de lume”

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul la un nou eveniment din cadrul Stagiunii Muzicale, parte a proiectului „Zile și nopți la Muzeul Național al Bucovinei”. Spectacolul „Cântece de lume” va avea loc sâmbătă, 30 mai 2026, ora 19:00, la Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina.
Evenimentul promite o seară plină de muzică tradițională românească, reinterpretată cu sensibilitate și rafinament artistic. Publicul va avea ocazia să audă celebre piese din creația lui Anton Pann, în aranjamente semnate de Marius Sireteanu.
Protagoniști
- NSCo Ensemble
- Andrei Mihail Radu – vioară
- Ovidiu Foca – voce
- Corina Răducanu & Eugen Dumitrescu – pian la patru mâini
Prezentarea spectacolului va fi realizată de Corina Alexandra Răducanu.
Program
- Leliță Săftiță
- Până când nu te iubeam
- Pe mine ce m-a mâncat
- Bordeiaș, bordei, bordei
- Nu mai poci de ostenit
- Ah, a mea iubită floare
- Mugur, Mugurel
- Inima mi-e plină
- De-ai ști, suflețelul meu
- Bat-o Sfântu` de Lupoaie
- Și noi, la Ilinca
Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.
„Cântece de lume” face parte din seria de evenimente culturale prin care Muzeul Național al Bucovinei își propune să îmbine patrimoniul istoric cu arta muzicală, oferind publicului experiențe memorabile în spații încărcate de istorie și semnificație.
