Primăria Suceava speră ca lucrările ce afectează traficul în zona Spitalului Județean...

Primăria Suceava speră ca lucrările ce afectează traficul în zona Spitalului Județean să fie finalizate în această săptămână


Primăria Municipiului Suceava informează că se află în derulare lucrări ample de reabilitare a rețelei de apă potabilă, un proiect important pentru îmbunătățirea infrastructurii orașului.

În această perioadă, echipele de intervenție lucrează intens pe Bulevardul 1 Mai, în zona Spitalului Județean Suceava. Lucrările vizează realizarea unei subtraversări de pe banda întâi până în curtea unității medicale.

Potrivit municipalității, etapa actuală complexă este estimată să se finalizeze până la sfârșitul acestei săptămâni. Conducta este montată la o adâncime de 2-3 metri, ceea ce a impus restricții parțiale de trafic în zonă.

Termenul estimat de finalizare pentru întregul tronson de fontă ductilă din această zonă este 5 iunie 2026.

Primăria Suceava își cere scuze pentru disconfortul creat șoferilor și le mulțumește sucevenilor pentru înțelegere și răbdare.

Proiectul este derulat de ACET SA și executat de Asocierea GROUP CONSTRUCT BUCOVINA SRL – TOP SCAV SRL – GEOMARCO CONSTRUCT SRL.


newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
