Cod Galben de instabilitate atmosferică în județul Suceava: Vânt puternic, averse torențiale...

Cod Galben de instabilitate atmosferică în județul Suceava: Vânt puternic, averse torențiale și grindină, miercuri după-amiază


Administrația Națională de Meteorologie a emis o Atenționare Meteorologică Cod Galben valabilă astăzi, 27 mai 2026, în intervalul orar 12:00 – 23:00, pentru nordul Moldovei, inclusiv întregul județ Suceava.

Potrivit avertizării, în a doua parte a zilei de miercuri se vor manifesta perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Fenomenele vizate sunt:

  • Intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 km/h, izolat chiar peste 80 km/h;
  • Averse torențiale;
  • Descărcări electrice;
  • Căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, pe arii restrânse.

În intervale scurte de timp (1-3 ore) se vor putea acumula cantități de apă de 15-25 l/mp.

De asemenea, o Informare Meteorologică mai largă este în vigoare până joi, 28 mai, ora 21:00, care vizează instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului în nordul, estul și parțial centrul țării.

Meteorologii avertizează că fenomenele se pot manifesta cu o intensitate mai mare în zonele de deal și munte din județul Suceava.


