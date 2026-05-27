Cod Galben de instabilitate atmosferică în județul Suceava: Vânt puternic, averse torențiale și grindină, miercuri după-amiază

Administrația Națională de Meteorologie a emis o Atenționare Meteorologică Cod Galben valabilă astăzi, 27 mai 2026, în intervalul orar 12:00 – 23:00, pentru nordul Moldovei, inclusiv întregul județ Suceava.
Potrivit avertizării, în a doua parte a zilei de miercuri se vor manifesta perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Fenomenele vizate sunt:
- Intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 km/h, izolat chiar peste 80 km/h;
- Averse torențiale;
- Descărcări electrice;
- Căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, pe arii restrânse.
În intervale scurte de timp (1-3 ore) se vor putea acumula cantități de apă de 15-25 l/mp.
De asemenea, o Informare Meteorologică mai largă este în vigoare până joi, 28 mai, ora 21:00, care vizează instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului în nordul, estul și parțial centrul țării.
Meteorologii avertizează că fenomenele se pot manifesta cu o intensitate mai mare în zonele de deal și munte din județul Suceava.
