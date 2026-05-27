Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Social Bărbat din Bosanci, înșelat cu 6.000 de euro pe o platformă falsă...

Bărbat din Bosanci, înșelat cu 6.000 de euro pe o platformă falsă de investiții online


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un bărbat din comuna Bosanci a devenit victimă a unei înșelăciuni online și a pierdut suma de 6.000 de euro. Poliția a deschis dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune.

Potrivit sesizării depuse marți, 26 mai 2026, la sediul Secției de Poliție Rurală nr. 2 Ipotești, înșelăciunea s-a derulat în lunile februarie și martie 2026. Bărbatul a accesat o pagină de investiții online promovată pe Facebook, după care a fost contactat pe aplicația WhatsApp de o persoană necunoscută. Acesta l-a convins să investească bani, prezentându-i oportunitatea ca fiind una profitabilă.

În urma persuasiunii, victima a transferat în mai multe tranșe suma totală de 6.000 de euro. Abia pe 8 aprilie 2026, un reprezentant al Băncii Transilvania l-a contactat și l-a avertizat că respectivul cont nu aparține unei platforme de investiții legitime, recomandându-i să nu mai efectueze alte viramente.

Bărbatul a depus plângere penală, iar polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

Poliția recomandă din nou cetățenilor să manifeste maximă prudență față de ofertele de investiții online, mai ales cele promovate pe rețele de socializare sau primite prin mesagerie privată. Orice investiție trebuie verificată atent prin surse oficiale, iar transferurile de bani către conturi necunoscute trebuie evitate.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Cetățean ucrainean urmărit internațional pentru trafic de migranți, arestat provizoriu la...

Ziua Copilului la Suceava: Instituția Prefectului organizează un eveniment interactiv cu...

Sportivii suceveni, protagoniști de excepție la Campionatul Mondial de Qwan Ki...