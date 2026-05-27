Bărbat din Bosanci, înșelat cu 6.000 de euro pe o platformă falsă de investiții online



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat din comuna Bosanci a devenit victimă a unei înșelăciuni online și a pierdut suma de 6.000 de euro. Poliția a deschis dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune.

Potrivit sesizării depuse marți, 26 mai 2026, la sediul Secției de Poliție Rurală nr. 2 Ipotești, înșelăciunea s-a derulat în lunile februarie și martie 2026. Bărbatul a accesat o pagină de investiții online promovată pe Facebook, după care a fost contactat pe aplicația WhatsApp de o persoană necunoscută. Acesta l-a convins să investească bani, prezentându-i oportunitatea ca fiind una profitabilă.

În urma persuasiunii, victima a transferat în mai multe tranșe suma totală de 6.000 de euro. Abia pe 8 aprilie 2026, un reprezentant al Băncii Transilvania l-a contactat și l-a avertizat că respectivul cont nu aparține unei platforme de investiții legitime, recomandându-i să nu mai efectueze alte viramente.

Bărbatul a depus plângere penală, iar polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

Poliția recomandă din nou cetățenilor să manifeste maximă prudență față de ofertele de investiții online, mai ales cele promovate pe rețele de socializare sau primite prin mesagerie privată. Orice investiție trebuie verificată atent prin surse oficiale, iar transferurile de bani către conturi necunoscute trebuie evitate.