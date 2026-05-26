Parteneriat educațional de 18 ani: Studenți belgieni, din nou la CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” din Gura Humorului a găzduit, în perioada 9-23 mai 2026, un nou grup de studenți și profesori din Belgia, în cadrul parteneriatului educațional de tradiție cu Haute École Lucia de Brouckère.

De 18 ani, instituția suceveană dezvoltă o colaborare solidă cu universitatea belgiană, bazată pe schimb de bune practici, incluziune și activități comune de dezvoltare personală și socială. Anul acesta, 13 studenți belgieni, însoțiți de profesorii coordonatori Minnoy Alexandre și Obradovic Elisa, au efectuat un stagiu de practică pedagogică de două săptămâni alături de elevii și cadrele didactice ale CSEI „Sf. Andrei”.

Tema proiectului din acest an, „Întoarcerea la esențial”, a pus accentul pe reconectarea copiilor și tinerilor cu activități simple, autentice și interactive, desfășurate fără utilizarea ecranelor. Participanții au fost implicați în ateliere de activități sportive, sesiuni de gătit, jocuri de societate, exerciții de psihomotricitate și activități senzoriale. Toate aceste demersuri au urmărit dezvoltarea abilităților de colaborare, comunicare, exprimare emoțională și spirit de echipă.

Proiectul a fost coordonat de o echipă dedicată a școlii sucevene, care a asigurat atât buna desfășurare a activităților educative, cât și o experiență autentică pentru oaspeții belgieni. Pe lângă componenta pedagogică, studenții și profesorii au avut ocazia să descopere frumusețile naturale, culturale și tradiționale ale Bucovinei, cunoscută pentru ospitalitatea locuitorilor.

Participanții belgieni au apreciat în mod deosebit atmosfera caldă, calitatea activităților și legăturile umane create, declarând că experiența trăită la Gura Humorului a fost una memorabilă, atât din perspectivă profesională, cât și personală.

Acest parteneriat reprezintă un exemplu de bună practică în domeniul educației speciale și al cooperării internaționale, demonstrând valoarea experiențelor interculturale în dezvoltarea armonioasă a copiilor și tinerilor. Prin continuitatea colaborării cu Haute École Lucia de Brouckère, CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului își reconfirmă angajamentul pentru un învățământ incluziv, bazat pe empatie, creativitate și deschidere către Europa.