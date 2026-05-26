Bărbat din Vama, cu permisul anulat de șapte ani, prins beat la volan în Câmpulung Moldovenesc

Un bărbat de 38 de ani din comuna Vama a fost depistat la primele ore ale zilei de 25 mai 2026 conducând un autoturism sub influența alcoolului, deși avea dreptul de a conduce anulat încă din anul 2019.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 03:15, pe strada Calea Bucovinei din municipiul Câmpulung Moldovenesc. Echipajul de poliție, format din polițiști rutieri și de ordine publică, împreună cu un jandarm, a oprit pentru control un autoturism marca Renault Megane.

La volan se afla un bărbat care, în urma verificărilor, a fost identificat ca fiind din comuna Vama. Acesta a declarat că nu deține permis de conducere, deoarece i-a fost anulat anterior. Verificările în bazele de date ale Poliției Române au confirmat că dreptul de a conduce i-a fost suspendat în martie 2019 ca urmare a unei condamnări pentru conducere sub influența alcoolului.

În timpul discuțiilor cu polițiștii, bărbatul emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde și-a dat consimțământul pentru recoltarea a două probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.

Cercetările în acest caz sunt efectuate de lucrătorii Compartimentului Rutier al Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis și conducere sub influența alcoolului.