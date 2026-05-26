Codul galben de vânt puternic afectează rețelele electrice. Peste 500 de consumatori fără curent în județul Suceava

Condițiile meteo severe asociate codului galben au provocat avarii în rețelele de distribuție a energiei electrice administrate de Delgaz Grid în județele Botoșani și Suceava.

Potrivit situației operative întocmite la ora 14:00, au fost afectate în total 2 linii electrice de medie tensiune (MT) în totalitate și 6 linii MT parțial, fiind avariate 3 posturi de transformare.

Situația pe județe:

Județul Botoșani : O linie MT afectată total, una parțial și un post de transformare avariat. Au rămas fără curent 2 consumatori în zona Bucecea . Două echipe de intervenție sunt la fața locului.

Județul Suceava: O linie MT afectată total, cinci linii parțial și două posturi de transformare avariate. Au fost afectați 501 de consumatori în localitățile Colacu și Botuș.

În total, în aria Delgaz Grid sunt mobilizate 4 echipe de intervenție pentru remedierea defecțiunilor. Timpul estimat de remediere pentru zonele afectate este de aproximativ 2 ore.