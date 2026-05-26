Clubul Atletic Bucovina, performanță la Bratislava: Miron Crețu, dublu medaliat european la Slovakia Open



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Clubul Atletic Bucovina a obținut o nouă performanță notabilă pe plan internațional. La competiția Slovakia OPEN European Tour, desfășurată în perioada 23-24 mai 2026 la Bratislava, sportivul Miron Crețu a reprezentat cu succes atât clubul sucevean, cât și România, urcând de două ori pe podium.

Competiția de prestigiu a reunit sportivi de top din 21 de țări, nivelul tehnic fiind unul ridicat. Miron Crețu a evoluat excelent în cele două probe principale:

Medalia de argint (locul 2) la proba de KATA , într-o grupă foarte puternică formată din 11 competitori. Evoluțiile sale tehnice i-au adus titlul de vicecampion european în această probă.

(locul 2) la proba de , într-o grupă foarte puternică formată din 11 competitori. Evoluțiile sale tehnice i-au adus titlul de vicecampion european în această probă. Medalia de bronz (locul 3) la proba de KUMITE, după o serie de meciuri intense și dificile. Într-o categorie cu 12 sportivi, Miron a reușit să învingă adversari puternici, obținând un rezultat meritoriu prin determinare și tehnică superioară.

Aceste două rezultate europene confirmă progresul constant al sportivului și calitatea programului de pregătire oferit de Clubul Atletic Bucovina. Performanțele lui Miron Crețu reprezintă o mândrie atât pentru clubul sucevean, cât și pentru karate-ul românesc pe scena internațională.