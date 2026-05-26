Lotul de înotători din Suceava, locul 4 în clasamentul general cu 79 de medalii, din care 28 de aur, la o competiție internațională



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În perioada 22-24 mai 2026, 23 de sportivi suceveni cu vârste cuprinse între 8 și 17 ani au participat la o competiție internațională de înot care a reunit aproape 400 de sportivi din 33 de cluburi din România și Ucraina. Delegația Sucevei a obținut un rezultat excelent, clasându-se pe locul 4 în clasamentul general al cluburilor, la doar câteva puncte distanță de podium.

Sportivii suceveni au reușit o performanță notabilă: fiecare dintre ei a cucerit cel puțin o medalie. În total, delegația a adus acasă 79 de medalii, dintre care 28 de aur, alături de un număr important de argint și bronz.

Performanțele de top ale sucevenilor:

Eva Ioana Rusu (10 ani) – 6 medalii de aur

(10 ani) – 6 medalii de aur Ivana Bibul (11 ani) – 5 medalii de aur și a fost desemnată cea mai bună sportivă a categoriei sale de 11 ani

(11 ani) – 5 medalii de aur și a fost desemnată cea mai bună sportivă a categoriei sale de 11 ani Elisabeta Apetrei (Aqua Club Dumbrăveni, 11 ani) – 3 medalii de aur

(Aqua Club Dumbrăveni, 11 ani) – 3 medalii de aur Robert Irimescu-Kruck (11 ani) – 3 medalii de aur

(11 ani) – 3 medalii de aur Vladimir Lostun și David Gângă (Aqua Club Dumbrăveni, 8 ani) – câte 2 medalii de aur fiecare

și (Aqua Club Dumbrăveni, 8 ani) – câte 2 medalii de aur fiecare Alexandru Tușan (CSS Gura Humorului, 13 ani) – 2 medalii de aur

Au mai obținut câte o medalie de aur: Matias Sirghi (Aqua Club Dumbrăveni, 10 ani), Fabian Trifan (11 ani), Elissa Cazacu (12 ani), Darius Lostun (14 ani) și Florin Chechirit (17 ani).

La competiție au participat, alături de cei menționați, și: George Chechirit, Nicolas Bilius, Alexandru Bilius, Alexandru Balahura, Eric Stefa, Vlad Ungureanu, Raluca Paveliuc, Iris Gaveniuc, Beatrice Hlamagă, Alexia Ștreangă, Nicoleta Gavriliuc.

Pe lângă medaliile câștigate, mulți dintre sportivii suceveni și-au îmbunătățit recordurile personale de timp, realizând cele mai bune performanțe ale lor. Aceste rezultate le oferă un impuls important în perspectiva Campionatelor Naționale din această vară.