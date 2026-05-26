Atenționări de Cod Galben pentru Suceava: Vânt puternic astăzi și vijelii cu averse mâine

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis două atenționări de Cod Galben care vizează județul Suceava în următoarele două zile.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi, 26 mai, începând de la ora 12:00 și până la ora 21:00, în zona joasă a județului Suceava vântul se va intensifica, cu rafale ce vor atinge 50-65 km/h.

Mâine, 27 mai, instabilitatea atmosferică se va accentua.

Între orele 12:00 și 23:00, vor fi perioade cu vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și condiții de grindină de mici și medii dimensiuni. Vântul va sufla cu rafale de 50-70 km/h, izolat depășind 80 km/h. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge local la 15-25 litri pe metru pătrat.