Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Atenționări de Cod Galben pentru Suceava: Vânt puternic astăzi și vijelii cu...

Atenționări de Cod Galben pentru Suceava: Vânt puternic astăzi și vijelii cu averse mâine


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis două atenționări de Cod Galben care vizează județul Suceava în următoarele două zile.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi, 26 mai, începând de la ora 12:00 și până la ora 21:00, în zona joasă a județului Suceava vântul se va intensifica, cu rafale ce vor atinge 50-65 km/h.

Mâine, 27 mai, instabilitatea atmosferică se va accentua.

Între orele 12:00 și 23:00, vor fi perioade cu vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și condiții de grindină de mici și medii dimensiuni. Vântul va sufla cu rafale de 50-70 km/h, izolat depășind 80 km/h. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge local la 15-25 litri pe metru pătrat.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Decoruri de tort care atrag toate privirile: surse de inspirație pentru...

Trafic restricționat pe DN 17 la Păltinoasa pentru lucrări la calea...

Samsung Fold 7 și ofertele YZZY Suceava: cum ai acces la...