Doi campioni, două povești de succes în uniforma de elev militar al Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc

Eleva sergent major Sara Buftea Nemeș și elevul sergent major Andrei Berszan de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc sunt dovada vie că uniforma militară și performanța sportivă de top se pot completa armonios.

Cei doi sportivi au reușit în acest an să scrie pagini importante în palmaresul colegiului, devenind campioni naționali și atrăgând atenția prin determinarea și seriozitatea cu care abordează atât pregătirea militară, cât și cea sportivă.

Sara Buftea Nemeș – dublu campioană națională

Sara s-a impus ca una dintre cele mai talentate și versatile atlete ale colegiului. Anul acesta a cucerit titlul de dublu campion național la Olimpiada Sportului Militar Liceal, câștigând detașat probele de 800 m feminin și cros. Totodată, ea a devenit campioană națională la Cupa României în proba de 4×400 m și la Campionatul Național de Cros (6 km).

În palmaresul ei se mai regăsesc numeroase locuri I la competiții precum Cupa Rarău și Cupa 25 Octombrie, dar și calificări la etapele naționale ale ONSS. Absolventă a Școlii de Muzică și Arte Plastice din Sighetu Marmației (secția pian), Sara practică de asemenea dans sportiv, tenis de câmp și schi.

„Pentru mine, atletismul nu este doar un sport, a devenit un mod de viață. Anul acesta a fost unul de aur. Rezultatele obținute sunt o confirmare a faptului că sacrificiile nu sunt în zadar. În spatele oricărei performanțe se află o echipă unită, iar familia și doamna antrenoare Elena Erzilia Iancu au fost alături de mine în fiecare moment”, a declarat Sara.

Dincolo de sport, Sara și-a asumat și rolul de lider al plutonului II, dorindu-și să fie un exemplu pentru colegii mai mici.

Andrei Berszan – simbol al perseverenței

Elevul sergent major Andrei Berszan este un alt exemplu de ambiție și disciplină. El a obținut titlul de campion național la sală U20 în proba de 800 m, plus medalii de argint și bronz la Campionatul Național de Cros, Cupa României și alte competiții de seniori și U20.

„Cred că ceea ce mă definește cel mai mult este munca. Talentul fără disciplină nu este suficient. Tot ce am obținut a venit prin foarte multă muncă, sacrificii și dorința de a nu renunța atunci când devine greu”, a spus Andrei.

Prietenia sa strânsă cu colegul Alexandru Ionițoaie subliniază valoarea suportului reciproc în mediul militar și sportiv.

Atât Sara, cât și Andrei demonstrează că la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” tradiția militară, disciplina riguroasă și pasiunea pentru sport formează caractere puternice și campioni autentici.