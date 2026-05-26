Bucovina, promovată pentru prima dată la ITB China 2026

Consiliul Județean Suceava participă în premieră la ITB China 2026, cel mai important târg internațional de turism Business-to-Business (B2B) dedicat pieței chineze. Evenimentul se desfășoară în perioada 26-28 mai la Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center.

Bucovina este prezentă ca co-expozant în cadrul standului României (standul F53), organizat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Vizitatorii și profesioniștii din industria turistică chineză au ocazia să descopere oferta turistică a județului Suceava prin materiale speciale, hărți, broșuri și Pașaportul Turistic al Bucovinei.

Standul României a fost vizitat de consulul general al României la Shanghai, Radu Fodoreanu, și de consilierul economic Andrei Panait, care și-au exprimat susținerea pentru promovarea destinației Bucovina pe piața asiatică.

Delegația Consiliului Județean Suceava, formată din vicepreședintele Nicolae Robu și administratorul public Cezar Ioja, derulează pe parcursul celor trei zile întâlniri de afaceri programate cu operatori turistici, agenții de turism și reprezentanți ai industriei, urmărind dezvoltarea de parteneriate și atragerea de turiști din China.

„Prezența noastră aici reprezintă o oportunitate importantă de promovare a Bucovinei și a județului Suceava pe piața asiatică, o piață aflată într-o continuă dezvoltare și cu un interes tot mai mare pentru destinațiile autentice, culturale și spirituale. Primele întâlniri și discuții confirmă faptul că județul Suceava are un potențial remarcabil de promovare și dezvoltare în plan internațional”, a declarat vicepreședintele Nicolae Robu.

Participarea la ITB China 2026 are loc în contextul vizitei efectuate la Suceava pe 19 martie 2026 de către Excelența Sa Chen Feng, ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, când au fost discutate oportunitățile de cooperare turistică între cele două părți.

Prin această acțiune, Consiliul Județean Suceava continuă demersurile de promovare internațională a Bucovinei, valorificând patrimoniul UNESCO, mănăstirile pictate, tradițiile autentice, gastronomia și peisajele naturale unice ale regiunii.