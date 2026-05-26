Doi șoferi, turc și ucrainean, la volanul unor autovehicule înmatriculate în Ucraina, prinși la frontieră de polițiștii de frontieră suceveni cu permise de conducere false



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii de frontieră suceveni au depistat în mai puțin de 24 de ore doi bărbați care au încercat să intre în România folosind permise de conducere false.

Primul caz a fost înregistrat luni seară, 25 mai, în jurul orei 21:15, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus. Un cetățean turc în vârstă de 36 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în Ucraina, a prezentat la control un permis de conducere cu însemnele autorităților turce. În urma verificărilor, documentul s-a dovedit a fi fals.

Bărbatul a fost cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunilor de uz de fals, fals în înscrisuri oficiale și conducerea unui vehicul de către o persoană care nu deține permis.

Al doilea incident a avut loc în noaptea de luni spre marți, 26 mai, în jurul orei 00:10, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Un cetățean ucrainean aflat la volanul unui ansamblu rutier (cap tractor + remorcă), ambele înmatriculate în Ucraina, a prezentat un permis de conducere care părea emis de autoritățile ucrainene. Verificările suplimentare au confirmat că și acest document era fals.

Și în acest caz, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal pentru uz de fals (art. 323 Cod Penal).