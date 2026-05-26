Elevii rădăuțeni au simulat negocierile ONU la Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi” prin proiectul CNEHMUN 2026 – Model United Nations

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a găzduit în perioada 23-24 mai o ediție de succes a proiectului CNEHMUN 2026 – Model United Nations, o simulare a lucrărilor Organizației Națiunilor Unite.

La eveniment au participat 50 de elevi din trei unități de învățământ: Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, Liceul Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți și Liceul Teoretic „Ion Nistor” Vicovu de Sus. Tinerii au acționat ca delegați ai diferitelor state membre ONU, dezbătând subiecte complexe în cadrul a trei comitete: DISEC (Comitetul pentru Dezarmare și Securitate Internațională), Legal și UNHCR (Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați).

Sub coordonarea directorului prof. Puiu Adrian-Nicolae și a unui colectiv de profesori coordonatori (Cîrciu Manuela-Loredana, Haiura Iuliana-Paula, Moisuc Mara, Nistor Doina, Crețu Crina Georgeta, Puiu Loredana Mariana și bibliotecara Ciobara Andreea), elevii au abordat teme actuale precum: împuternicirea Uniunii Europene în combaterea extremismului, renegocierea tratatelor de non-proliferare nucleară și îmbunătățirea situației refugiaților din Orientul Mijlociu.

După două zile de negocieri intense și dezbateri constructive, fiecare comitet a reușit să adopte o rezoluție. Premiul „Best Delegate” a fost acordat celor mai performanți participanți: Haidău Fabian-Andrei (clasa a XI-a A), Chirilă Teodor-Cosmin (clasa a XII-a D) și Damian Daria-Maria (clasa a X-a B).

Organizarea impecabilă a fost asigurată de un comitet de elevi format din Puiu Albert-Gabriel, Juravle Andrea-Maria, Vîntu Raisa-Elena, Reuț Teodor, Tironiac Elisa-Eva, Cîrdei Ana-Maria, precum și de voluntarii Asociației Pentru Tineri și Comunitate, coordonați de Răileanu Oana-Alexandra și Ignătescu Andreea.

Prin acest proiect, elevii au dezvoltat competențe esențiale de public speaking, comunicare în limba engleză, diplomație și înțelegere a contextului geopolitic internațional.