Incendiu la o anexă a mănăstirii Brădățel din Horodniceni. Pompierii intervin cu...

Incendiu la o anexă a mănăstirii Brădățel din Horodniceni. Pompierii intervin cu șase autospeciale de stingere


Un incendiu s-a produs luni seara la o anexă aparținând unui așezământ monahal din satul Brădățel, comuna Horodniceni.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul subunităților de intervenție Fălticeni, Suceava și Gura Humorului, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Cornu Luncii.

Forțele de intervenție au acționat cu 6 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.

La sosirea echipajelor incendiul se manifesta la o anexă cu destinație depozitare material lemnos, cu pericol de propagare la alte anexe, corp comun.

Incendiul a fost localizat și se lucrează pentru lichidare.

Până la acest moment nu sunt înregistrate victime.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
