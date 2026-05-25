Ramona Babalean, performanță de excepție la Campionatul Național de Înot Master!

Una dintre sportivele de top ale Aqua Club Suceava a strălucit la Campionatul Național de Înot Master desfășurat în weekendul trecut. Ramona Babalean a fost singura reprezentantă a județului Suceava și a reușit o prestație remarcabilă.

Sportiva a stabilit trei noi recorduri naționale în probele de 50 m, 100 m și 200 m bras, la categoria ei de vârstă. Pe lângă aceste recorduri, Ramona Babalean a cucerit patru medalii de aur în total: trei la bras (50, 100 și 200 metri) și una la 50 metri liber.

Performanța excepțională a Ramonei Babalean confirmă încă o dată valoarea înotătorilor suceveni la nivel național în competițiile master.