Ramona Babalean, performanță de excepție la Campionatul Național de Înot Master!

Ramona Babalean, performanță de excepție la Campionatul Național de Înot Master!


Una dintre sportivele de top ale Aqua Club Suceava a strălucit la Campionatul Național de Înot Master desfășurat în weekendul trecut. Ramona Babalean a fost singura reprezentantă a județului Suceava și a reușit o prestație remarcabilă.

Sportiva a stabilit trei noi recorduri naționale în probele de 50 m, 100 m și 200 m bras, la categoria ei de vârstă. Pe lângă aceste recorduri, Ramona Babalean a cucerit patru medalii de aur în total: trei la bras (50, 100 și 200 metri) și una la 50 metri liber.

Performanța excepțională a Ramonei Babalean confirmă încă o dată valoarea înotătorilor suceveni la nivel național în competițiile master.


