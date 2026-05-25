Hai la Iulius Mall Suceava să te bucuri de: oferte 1+1 la food court, filme la preț special, beneficii la cumpărături și distracție pentru studenți

Ce-ar fi dacă marțea ar deveni ziua ta preferată din săptămână? La Iulius Mall Suceava, marțea nu mai este o zi obișnuită, ci una dedicată relaxării, gusturilor bune și beneficiilor la cumpărături. „Marțea Moca” îți aduce oferte speciale în food court, bilete la cinema la preț redus și recompense la shopping. În plus, studenții sunt așteptați pe 26 mai în parc pentru o după-amiază plină de filme, jocuri, competiții și activități interactive.

Marțea aceasta, pe 26 mai, în food court, Mado a pregătit oferta 1+1 la shaorma de pui la lipie, în timp ce Manay propune o reducere de 50% la pui cu urechi de lemn, pui cu legume, pui picant, pui Shanghai dulce, pui crocant și pui cu ciuperci. La Yumm, toate sortimentele roll sunt la ofertă 1+1.

Experiența ta continuă la Cinema City, unde marțea vezi filmele 2D la preț special de 19,99 lei. Pe lângă ofertele din food court și cinema, vizitatorii beneficiază de puncte duble în aplicația Fidelity pentru bonurile încărcate marțea, precum și de un cec cadou de 50 de lei acordat la fiecare 300 de lei cheltuiți în magazine.

Marțea aceasta, adună-ți colegii, acceptă provocările pregătite și bucură-te de atmosfera energică. Pe 26 mai, Parcul Iulius Mall Suceava devine punctul de întâlnire al studenților, unde, de la ora 13:00, cei dornici de o după-amiază plină de distracție sunt așteptați să se înscrie, pe baza carnetului de student, la o serie de activități interactive în aer liber, jocuri și competiții. Evenimentul este organizat de Iulius Mall Suceava, împreună cu Asociația Studenților de la Universitatea Suceava.

După două ore pline de energie la competiții, programul studenților continuă cu proiecția filmului „A Star Is Born” între orele 16:00 și 18:00, urmată de alte jocuri și concursuri. Seara îi aduce pe tineri din nou în fața marelui ecran, la proiecția filmului „No Hard Feelings”, de la 20:20 până la ora 22:00. Petrecerea continuă cu un DJ care va încheia evenimentul pe ritmuri electrizante.

Te așteptăm marțea aceasta, la Iulius Mall Suceava, să te bucuri de o zi de relaxare, gusturi bune, filme și distracție!