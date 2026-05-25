Elena Moșuc și Alexandru Tomescu, dar și cei „3 Tenori ieșeni” la Concertul de Gală al Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu” de pe esplanada Palatului Administrativ din Suceava

Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, organizează duminică, 7 iunie 2026, de la ora 19:00, pe Esplanada Palatului Administrativ din Suceava, Concertul de Gală al Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu”, ediția a V-a. Evenimentul va reprezenta punctul culminant al unei săptămâni dedicate muzicii clasice și moștenirii marelui compozitor sucevean.

Conceput ca un spectacol de muzică vocal-simfonică de înalt nivel, concertul va reuni unii dintre cei mai valoroși artiști ai scenei muzicale românești.

Soprana Elena Moșuc, distinsă în 2019 cu premiul „Oscar della Lirica” și una dintre cele mai apreciate voci lirice românești pe plan internațional, va urca pe scenă. Cu o carieră impresionantă pe marile scene ale lumii – de la München, Viena și Berlin, până la Paris, Verona și Tokyo – artista s-a remarcat în roluri celebre precum Lucia di Lammermoor, Violetta, Regina Nopții și Gilda.

Alături de ea va evolua violonistul Alexandru Tomescu, unul dintre cei mai importanți muzicieni români contemporani. Câștigător a numeroase premii internaționale și solist al Orchestrelor Radio România, Tomescu este cunoscut publicului larg prin Turneul Internațional Stradivarius. Din 2007, artistul cântă pe celebra vioară „Stradivarius Elder-Voicu 1702”, instrument de patrimoniu național.

Invitații speciali ai serii sunt „3 Tenori ieșeni” – Andrei Fermeșanu, Andrei Apreotesei și Florin Guzgă –, un proiect artistic de succes care îmbină repertoriul de operă cu canțoneta și muzica crossover.

Spectacolul va beneficia de acompaniamentul Orchestrei Metropolitane Iași, sub bagheta dirijorului Marius Mădălin Munteanu. Alături de orchestră va performa și Corala „Ciprian Porumbescu” a Asociației „Sing Bucovina”, dirijată de Alexandru Semeniuc, ansamblu care a obținut patru medalii de aur la competiții internaționale de prestigiu și se află în top 50 mondial la categoria coruri mixte.

Momentul muzical va fi completat de prezentarea carismatică a jurnalistului și muzicologului Cătălin Sava.

Concertul de Gală încheie cea de-a V-a ediție a Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu”, care se desfășoară în perioada 1-7 iunie 2026 și include concerte, recitaluri, concursuri și manifestări dedicate cercetării muzicale.

Accesul în zona cu locuri pe scaune se va face pe bază de invitație. Invitațiile pot fi ridicate de la sediul Centrului Cultural „Bucovina” Suceava, între orele 9:00-15:30. Pentru informații suplimentare, publicul poate scrie la adresa [email protected]. Detalii complete sunt disponibile pe site-ul și pagina de Facebook a festivalului.