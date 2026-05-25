Prefectul Bogdan Păstrăv a convocat primarii suceveni pentru a impulsiona finalizarea proiectelor PNRR

Instituția Prefectului Județului Suceava a organizat luni, 25 mai, o ședință de lucru cu primarii din întreg județul, dedicată analizării stadiului proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și găsirii de soluții pentru accelerarea implementării acestora.

Întâlnirea a fost convocată la solicitarea premierului Ilie Bolojan, în continuarea videoconferinței de duminică la care au participat reprezentanții ministerelor implicate în monitorizarea proiectelor PNRR.

Prefectul Bogdan George Păstrăv a subliniat că principalul obiectiv este finalizarea cât mai rapidă a proiectelor din componenta de grant a PNRR, în special în domeniile dezvoltării locale, mediului și educației, astfel încât toate investițiile să fie încheiate până la sfârșitul lunii august 2026. Respectarea termenelor asumate este esențială pentru a evita pierderea fondurilor europene alocate României, a precizat prefectul.

„PNRR reprezintă o oportunitate majoră pentru dezvoltarea și modernizarea comunităților locale, iar noi trebuie să facem tot posibilul pentru ca aceste proiecte să devină realitate”, a transmis prefectul primarilor prezenți.

În cadrul ședinței, prefectul a solicitat tuturor unităților administrativ-teritoriale să transmită de urgență informații complete și actualizate privind stadiul fiecărui proiect, inclusiv gradul de execuție, termenele estimate de finalizare, sumele deja decontate, graficele de lucrări asumate de constructori, precum și fotografii recente din teren. Primarii au fost sfătuiți să organizeze analize detaliate împreună cu proiectanții, constructorii, diriginții de șantier, managerii de proiect și consultanții implicați.

Toate datele vor fi încărcate într-o platformă electronică special creată în acest scop, conform unui ghid care va fi transmis primăriilor. Termenul limită pentru completarea informațiilor este 26 mai 2026.

Situația centralizată la nivel județean va sta la baza discuțiilor tehnice programate în această săptămână, în vederea pregătirii următoarei runde de negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene privind implementarea PNRR.

De asemenea, în ședință au fost discutate și măsurile necesare pentru urgentarea verificării și avizării cererilor de plată, astfel încât proiectele eligibile și aflate în stadiu avansat să beneficieze de decontarea rapidă a cheltuielilor și de continuitate în derularea lucrărilor.