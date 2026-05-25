Directorul executiv al APIA Suceava, Eugen Mogoș, suspendat din funcție pe perioada arestului la domiciliu

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a emis astăzi o decizie prin care suspendă din funcție pe directorul executiv al Centrului Județean Suceava, Eugen Mogoș.

Potrivit Deciziei nr. 674/25.05.2026, semnată de directorul general al APIA, Adrian Pintea, raportul de serviciu al lui Eugen Mogoș (grad II) este suspendat de drept începând cu data de 22 mai 2026 și până la 20 iunie 2026, inclusiv.

Suspendarea intervine ca urmare a măsurii preventive a arestului la domiciliu dispuse de Judecătoria Fălticeni în dosarul penal nr. 677/139/P/2026.

Decizia APIA se bazează pe prevederile legale privind statutul funcționarilor publici și pe încheierea pronunțată de parchet, care a fost comunicată instituției.

Conform documentului, pe perioada arestului la domiciliu, Eugen Mogoș nu își poate exercita atribuțiile de director executiv al APIA Suceava.

APIA precizează că decizia poate fi contestată în termen legal de către persoana vizată.

În referatul cu propunere de luare a măsurii de arest la domiciliu s-a reținut că la data de 18.05.2026, în jurul orelor 16:10, în timp ce conducea auto marca Dacia pe D.N.2-E85 în municipiul Fălticeni având o îmbibație alcoolică de 1,84 %o alcool pur în sânge (proba I, ora 16:45), inculpatul, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a pătruns pe contrasens, peste marcajul continuu și a intrat în coliziune frontală cu auto marca BMW, care circula regulamentar din sensul opus. În urma accidentului rutier rezultând vătămarea corporală a conducătorului auto marca BMW